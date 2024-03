UeD anticipazioni | Ida Platano pronta a lasciare il Trono | caos in studio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ledi Uomini e Donne, relative alla registrazione effettuata lunedì 25 marzo 2024, rivelano che sono state affrontate dinamiche inerenti sia ilClassico, sia quello Over. Specie per quanto riguarda il primo, c'è stato un colpo di scena. Ida, infatti, ha manifestato la volontà di abbandonare il. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che non si sente corteggiata. Per quanto riguarda Daniele Paudice, invece, il ragazzo ha portato in esterna una corteggiatrice, mentre un'altra si è autoeliminata. Passando alle dinamiche degli Over, poi, ci sono state delle novità soprattutto per Ernesto Russo, Marcello Messina e Tiziana Riccardi.Uomini e DonneClassico registrazione 25 marzo 2024: Ida vuole andare via Nel corso della ...