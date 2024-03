Ue | Tajani | linguaggio Salvini su Macron non è il mio

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (askanews) –ha definito‘guerrafondaio’? “Non è il mio… l’abbiamo detto che abbiamo una posizione diversa per quanto riguarda l’invio dei militari ma c’è il trattato del Quirinale che lega l’Italia alla Francia. Siamo due Paesi alleati, interlocutori amici. C’è stato anche un colloquio tra il presidente del Consiglio edurante la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles”. Lo ha detto il mnistro degli Esteri, Antonio, questa mattina a Restart su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

