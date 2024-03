Ue | prima indagine su Google | Apple e Meta | rischiano il 20% del fatturato per violazione norme concorrenza digitale

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Commissione europea ha avviato lasu, Alphabet eper cercare di capire se stanno rispettando il Digital Market Act, la nuova normativa europea sullanei mercati digitali. I sospetti di non esseersi adeguati alla normativa e quindi di non rispettare gli standa

(Adnkronos) – La Commissione Europea avvia le prime indagini in base al Digital Markets Act, la normativa che regolamenta le big tech, perché sospetta che Alphabet, la holding che controlla Google , ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Commissione Europea avvia le prime indagini in base al Digital Markets Act, la normativa che regolamenta le big tech, perché sospetta che Alphabet, la holding che controlla Google , ... (webmagazine24)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Commissione Europea avvia le prime indagini in base al Digital Markets Act, la normativa che regolamenta le big tech, perché sospetta che Alphabet, la ... (dayitalianews)

Preside picchiato da un genitore - Ennesimo caso di violenza in una scuola ai danni del personale scolastico: questa volta la vittima è il preside, ricoverato con una prognosi di 90 giorni.alfemminile

Città con il clima migliore: Bari al primo posto, Roma 25esima. Male Milano (86), Belluno ultima in classifica - Otto ore e mezza di sole al giorno, nove giorni di precipitazioni estreme all’anno, settantaquattro giorni di pioggia su 365, solo 158 giornate l’anno fuori dal comfort climatico ...leggo

Google, Apple e Meta nel mirino Ue, avviata prima indagine per sospetta violazione Dma - La Commissione europea ha avviato indagini per non conformità ai sensi del Digital Markets Act (Dma) sulle norme di Alphabet relative al controllo di Google Play e sull'auto-preferenziazione su Google ...informazione