Ue lancia prima indagine su Google | Apple e Meta | sospetta violazione del Digital Markets Act

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Commissione Europea avvia le prime indagini in base alAct, la normativa che regolamenta le big tech, perchéche Alphabet, la holding che controlla(Facebook, Instragram e WhatsApp) non rispettino gli obblighi previsti dalla normativa Ue. Lo comunica la vicepresidente Margrethe Vestager. In particolare, secondo l'esecutivo comunitario,e Alphabet addebiterebbero tuttora agli sviluppatori di applicazioni commissioni ricorrenti, mentre"non offre alcuna vera scelta agli utenti di rifiutare le combinazioni di dati". — [email protected] (Web Info)