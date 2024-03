Ue indaga Apple | Meta e Alphabet per restrizioni alla concorrenza Rischiano sanzioni per decine di miliardi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’Ue ha avviato indagini su(Google) e(Facebook ed Instagram), per non conformità sulle regolein materia di “steering” in Google Play e di “self-preferencing” in Google Search, sulle regole diin materia di ‘steering’ nell’App Store e sulla schermata di scelta per Safari e sul modello ‘pay or consent’ di. Per la prima volta viene applicata la nuova legge concepita per arginare il potere dei colossi del web. Le indagini rientrano nel Digital Markets Act (Dma) in vigore da inizio marzo. Se ritenute colpevoli di non conformità, le aziendepesantiche potrebbero ammontare fino al 10% del loro fatturato globale. A titolo di esempio, nel caso di Google, la sanzione potrebbe raggiungere i 30 ...