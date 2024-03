Ue avvia indagini su Alphabet | Apple | Meta e Amazon

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Commissione europea hato un'indagine di non conformità in base a quanto previsto dalla legge sui mercati digitali (Dma) sulle regolein materia di "steering" in Google Play e di 'self-preferencing' in Google Search, sulle regole diin materia di 'steering' nell'App Store e sulla schermata di scelta per Safari e sul modello 'pay or consent' di. L'esecutivo comunitario ha poito iniziative investigative relative alla nuova struttura tariffaria diper gli app store alternativi e alle pratiche di classificazione disul suo mercato.

