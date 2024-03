Udinese | sconfitta per 3-2 in amichevole contro il Padova | gol di Brenner e Russo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024)per l’di Gabriele Cioffi, che ha ceduto il passo alin. E’ finito 3-2 il test del Bluenergy Stadium, in cui i friulani non hanno potuto contare sui tanti nazionali ed hanno così dato spazio a molti ragazzi della Primavera. I due gol dell’hanno portato la firma di, mentre per ilhanno trovato la via della rete Capelli, Cretella e Favale. “Non è il risultato che volevamo, ma possiamo prendere informazioni importanti per migliorare. Dobbiamo ancora crescere in alcune cose, ci aspetta un’altra settimana di allenamenti” ha dichiarato Antonio Tikvic. SportFace.