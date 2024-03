Ucraina | Zelensky “Serve una maggiore difesa aerea”

(Di lunedì 25 marzo 2024) KIEV (ITALPRESS) – “Grazie ai soccorritori del Servizio statale di emergenza dell’, alla polizia, ai lavoratori dei servizi pubblici e a tutti i servizi coinvolti, che stanno eliminando le conseguenze dell’attacco russo a Kiev questa mattina. I terroristi russi hanno attaccato la capitale con missili balistici. Purtroppo ci sono danni alle case nel normale sviluppo urbano. Al momento si conoscono cinque vittime. Sono in corso le analisi dei detriti”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr. “Non ci stancheremo mai – – aggiunge – di ripetere che l’ha bisogno di una”. -foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

