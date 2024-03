Ucraina | su Kiev il missile ipersonico Zircon | come funziona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 mar. (Adnkronos) - La Russia ha usato sei missili ipersonici di nuova concezionenell'attacco che stamane ha preso di mira. Lo rivela il sito specializzato Defence Blog, evidenziandosia una mossa calcolata dal Cremlino in quanto coincide con l'anniversario dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu). La testata di uno dei missili abbattuti è stata trovata in un edificio residenziale. Secondo il sito, i missili ipersonici 3M22 Zirkon sono stati lanciati da sistemi terrestri situati in Crimea. Per altre fonti sono stati lanciati invece da sottomarini. Questi missili, che pesano circa quattro tonnellate e possono viaggiare a una velocità di oltre sette volte superiore a quello del suono (4.000-9.000 chilometri orari, da mach 4 a mach 8), rappresentano una sfida molto difficile per i sistemi di difesa ...