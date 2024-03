Ucraina | su Kiev il missile ipersonico Zircon | come funziona

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pesano circa quattro tonnellate e possono viaggiare a una velocità di oltre sette volte superiore a quello del suono La Russia ha usato sei missili ipersonici di nuova concezionenell'attacco che stamane ha preso di mira. Lo rivela il sito specializzato Defence Blog, evidenziandosia una mossa calcolata dal Cremlino in quanto

La Russia sta ammassando 100.000 soldati in vista di una potenziale offensiva estiva, ha detto venerdì il comandante delle forze di terra ucraine. "Non conosciamo appieno i piani di... (ilmessaggero)

Che tempo che fa, la profezia da incubo di Sarzanini: “Può succedere qualcosa di spaventoso” - Fiorenza Sarzanini inquieta con le parole pronunciate nel corso della puntata del 24 marzo di Che tempo che fa, il programma domenicale di Fabio ...iltempo

Attentato a Mosca, il Viminale: nessun allarmismo, ma più controlli per Pasqua - Al ministero dell'Interno la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pesanti bombardamenti su Kiev e altre città dell'Ucraina. L’aviazione polacca e quella degli alleati ...italiaoggi

