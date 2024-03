Ucraina sotto pressione Missili e bombe | raid russi a ripetizione Violato il cielo polacco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024)contro l’, uno dei quali sconfina per 39 secondi in Polonia.ucraini contro la grande base navale russa di Sebastopoli. Una coppia di bombardieri nucleari B1-B americani che si fanno vedere nel Mare di Barents, nell’Artico, e provocano il decollo di un Mig31 russo. E, pure, un attacco terroristico di incerta matrice a un commissariato in Armenia. I focolai di tensione in Europa continuano come se nulla fosse. La scorsa notte le forze russe hanno attaccato otto regioni dell’con 29da crociera KH-101 e KH-555 (18 dei quali sono stati abbattuti) lanciati da 14 bombardieri Tupolev e 28 droni Shahed (25 dei quali abbattuti) partiti dalla Crimea. Il massiccio attacco ha riguardato le regioni a sud, est, nord-est e ovest: Dnipropetrovsk, ...