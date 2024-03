Ucraina | Mosca | ‘colpiti 2 sistemi Patriot all’aeroporto di Kiev’

Il 22 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra, in un parcheggio, un furgone bianco controllato da un militare con un cane al guinzaglio. Il filmato è accompagnato da un ... (facta.news)

Dopo il feroce attacco del Crocus City Hall di Mosca , in cui sono morti almeno 137 spettatori, anche bambini, l'Isis ha diffuso vari messaggi di rivendicazione, con i video che mostrano le fasi... (ilmessaggero)

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. Massima allerta in Francia dopo l’Attentato a Mosca (corriere)