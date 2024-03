Ucraina-Islanda | qualificazioni Euro 2024 | tv | probabili formazioni | pronostici

(Di lunedì 25 marzo 2024)è un match valido per gli spareggi di qualificazione ade si gioca martedì alle 20:45: diretta tv,. Se l’può ancora sognare un posto nei prossimi campionatipei lo deve principalmente ai suoi due attaccanti, Yaremchuk e Dovbyk, che giovedì scorso hanno ribaltato la Bosnia di Pjanic e Dzeko negli ultimi minuti di gioco, quand’ormai la selezione di Serhiy Rebrov si stava rassegnando ad una dolorosa eliminazione. Mykolenko – IlVeggente.it (Ansa)L’uno-due micidiale dei centravanti che militano entrambi nella Liga spagnola (Valencia e Girona) ha permesso ai gialloblù di avanzare fino alla finale degli spareggi di Lega B, dove li attende la vincente dell’altra semifinale, ...

