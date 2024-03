Ucraina | forti esplosioni a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 25 marzo 2024) 10.42 Numerose potentisono state registrate a, in.Lo riporta il Kyiv Independent dalla capitale,spiegando che diversesi sono verificate in mattinata mentre era in corso un allarme aereo. Una colonna di fumo è stata vista in cielo sulla sponda orientale della città a seguito delle. L'agenzia Tass segnala una forte esplosione vicino all'aeroporto di Zhulyany, a sudovest della capitale.