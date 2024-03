Ucraina e Occidente in un vicolo cieco

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il sasso in piccionaia, per così dire, l’ha lanciato quel discolo di Emmanuel Macron, quasi un mese fa. E da allora più di qualche sepolcro imbiancato si è ritrovato un po’ meno bianco, con non poco imbarazzo, almeno da parte di chi tiene alle forme e al bon ton. L’episodio lo ricordiamo tutti: è quando Macron dichiarò al mondo che lui si rifiutava, più o meno categoricamente, di escludere l’invio di truppe di terra in– boots on the ground, secondo la dizione inglese, espressione che significa all’incirca andare a ficcarsi in un conflitto fino al collo e col rischio di romperselo (il collo). Infatti, le sue parole erano ben oltre la “linea rossa” sia europea che americana in materia di intervento diretto sul terreno in quel martoriato Paese. E come c’era da aspettarsi, diversi Paesi Nato, tra cui gli Stati Uniti, la Germania e il Regno Unito, si sono ...