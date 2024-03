Ucraina | cosa sono i nuovi missili ipersonici Zircon usati oggi nell’attacco su Kiev e perché sono invincibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Ancora un attacco con idi nuova concezionequello cheha preso di mira. La Russia stamani ne hasei, secondo quanto rivela il sito specializzato Defence Blog, evidenziando come sia una mossa calcolata dal Cremlino in quanto coincide con l'anniversario dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu). La testata di uno deiabbattuti è stata trovata in un edificio residenziale. Guerranews, potenti esplosioni a. “Andate nei rifugi”. L’ambasciatore Usa: “La Russia sta attaccando con” Secondo Defence Blog, i3M22 Zirkon ...