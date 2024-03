Tuttosport – Gudmundsson | la Juve | l’incognita Chiesa e la doppia sfida con Milan e Inter

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 25 marzo 2024) 2024-03-24 20:08:41 Flash news da: La formalizzazione della cessione a titolo definitivo di Koni De Wal Genoa potrebbe non essere il solo affare che lantus e il club rossoblù chiuderanno nei prossimi mesi. D’altra parte i rapporti sono ottimi e il prestito con obbligo di riscatto condizionato che in estate ha portato il ventunenne difensore centrale belga agli ordini di Gilardino è stata solo l’ultima (per ora, appunto) di una lunga serie di operazioni. Preceduta peraltro da una che ha poi visto lievitare le cifre in ballo come lo scambio tra Dragusin (al Genoa per 5,5 milioni più 1,8 di bonus e il 20% della successiva rivendita) e Cambiaso (in bianconero per 8,5 milioni): il difensore centrale romeno è passato al Tottenham a gennaio per 20 milioni, l’esterno bianconero è uno dei punti fermi della ...