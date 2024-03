Tutti addosso a Macron ma la Nato combatte da anni per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Duedi guerra, centinaia di migliaia di morti e feriti, uno stallo lungo mesi. Dopo il fallimento della controffensiva, gli alleati delcercano di prepararsi alla prossima fase della guerra contro la Russia. La priorità per Kiev è reperire finanziamenti, munizioni e uomini per sostenere quella che prende sempre più i contorni di una guerra di logoramento. Un impegno a lungo termine per gli alleati, che devono fare i conti con il malcontento di parte dell’opinione pubblica e l’eventualità di un cambio della guardia alla Casa bianca. Negli Stati Uniti, prima ancora delle elezioni di novembre, l’ostruzionismo dei repubblicani vicini a Donald Trump è già riuscito a ostacolare l’ultimo pacchetto di aiuti voluto dall’amministrazione Biden. Anche all’interno dell’Unione europea gli aiuti per Kiev sono stati bloccati dalle divisioni interne. ...