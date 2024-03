Tutte le volte che abbiamo contattato gli alieni | la vera storia dietro al Problema dei Tre Corpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sono stati inviati diversi messaggi nello spazio dagli anni '60 in poi, tutti avevano un elemento comune: raccontare l’umanità. Nessuno al momento ha mai ricevuto una risposta.

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Condivido in toto quanto scrive Enrico. Con l'aggiunta dell'aggravante che si prese di mira il Presidente del Consiglio Renzi, e un Ministro di governo destabilizzando ... (liberoquotidiano)

Alla tomba di Alexei Navalny, nel cimitero moscovita Borisovskoe, tutti i giorni ci sono cittadini con i fiori in mano. L’oppositore è morto più di un mese fa, i funerali si sono tenuti l’ultimo ... (ilfoglio)

Giletti ufficiale in Rai: "Cosa farà", l'indiscrezione sul prossimo programma - Prima sul palco dell'Ariston, in occasione del festival di Sanremo per presentare "La Tv fa 70", ora Massimo Giletti entra ...iltempo

L'ingegnere biomedico Jeffrey Karp segue una dieta pensata per la mente e per il corpo - Secondo l'ingegnere biomedico di Harvard Jeffrey Karp, grazie alla giusta dieta si può essere più intelligenti, con il cibo che fa bene al corpo e al cervello.gazzetta

Grande Fratello 23: Il recap dei fatti salienti e dei protagonisti di questa edizione - Ad un passo dalla finale, ripercorriamo i protagonisti e i momenti più iconici dell'ultima edizione del reality di Canale 5: ecco cosa ricorderemo sicuramente ...libero