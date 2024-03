‘Tutte le patatine saranno ritirate dai supermercati’ | l’allarme lanciato dal Ministero della Salute | non era mai successo

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dalarriva un importante avviso che riguarda il richiamo alimentare dichips, per rischio chimico. La particolarità di questo alert è che non siamo di fronte a un richiamo che riguarda alcuni lotti, come avviene di solito, ma alla consapevolezza che tutte le tipologie di chips prodotte da un’azienda non sono sicure e dovranno sparire da tutti i supermercati italiani. Tutte ledistribuite in Italia da un’azienda sono state richiamate per rischio chimico – InformazioneOggi.itLa motivazione non è ancora chiara, non del tutto almeno, perché sembra che l’azienda che produce leabbia usato (sempre) un additivo vietato in Italia, ma non si sa si preciso quale sia la sostanza incriminata. L’unica certezza è che il...