Tutte le malattie di papa Francesco

(Di lunedì 25 marzo 2024) Anche in questa domenica, come successo in passato,dopo la lettura del Vangelo ha preferito rinunciare a pronunciare il testo preparato. Tanti i ricoveri, tantissimi i problemi legati alla respirazione negli ultimi anni

Il rapido aumento delle malattie mentali e l’alto tasso di suicidi - Le malattie mentali è “invisibile” e scavano dentro, finchè non si manifestano. L'analisi di Antonio Giordano e la cultura della prevenzione.fortuneita

Tumori del sangue: disponibile una nuova terapia a durata fissa per la leucemia linfatica cronica - Rimborsata anche in Italia la combinazione di due medicinali per pazienti non trattati in precedenza. È una cura in compresse da assumere una volta al giorno per 15 mesi, senza chemioterapia ...corriere