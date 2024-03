(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Con una sfida su, l’applicazione dei video brevi (60 secondi al massimo), che in Italia annovera 19,7 milioni di utenti attivi al mese (dati diItalia), il Gruppolancia la Blupeopleper trovare due brand ambassador. Scelta per il suo forte seguito da parte della Generazione Z, grazie a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Al via recruiting di due content creator che avranno la missione di raccontare i viaggi e le esperienze dell’agenzia di viaggi più grande d’Italia Con una sfida su TikTok , l’applicazione dei video ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Con una sfida su TikTok , l’applicazione dei video brevi (60 secondi al massimo), che in Italia annovera 19,7 milioni di utenti attivi al mese (dati di TikTok Italia), il Gruppo ... (periodicodaily)

Turismo: Bluvacanze, via alla TikTok Challenge per cercare 2 'Blupeople' - Al via recruiting di due content creator che avranno la missione di raccontare i viaggi e le esperienze dell’agenzia di viaggi più grande d’Italia ...adnkronos

Bluvacanze cerca “reporter sui social” appassionati di viaggi - Roma, 25 mar. (askanews) – Con una sfida su TikTok il Gruppo Bluvacanze lancia la Blupeople Challenge per trovare due brand ambassador. Scelta per il suo forte seguito da parte della Generazione Z, gr ...askanews

A Milano apre il Travel Innovation Hub del Gruppo Bluvacanze - In Monterosa91 uno spazio dove l’esperienza diventa immersiva e l’accoglienza personalizzata: partire in vacanza non è mai stato così innovativo (Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2024 – Con MonteR ...mi-lorenteggio