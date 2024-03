Vittoria sostanziale in appello per Donald Trump che ha visto ridursi sensibilmente il valore della cauzione da 464 milioni da versare per la truffa degli asset gonfiati: i giudici di seconda ... (panorama)

Trump, ridotta da 545 a 175 milioni la cauzione per frode immobiliare - Roma, 25 mar. (askanews) – La Corte d’appello di New York ha accettato di tagliare l’importo della cauzione che Donald Trump dovrà pagare per fare appello al verdetto che lo condanna per frode immobil ...askanews

Trump incassa lo sconto: cauzione ridotta a 175 milioni da pagare in 10 giorni - Nulla da fare: Trump non ce l’ha fatta a depositare la mega-cauzione da 454 milioni di dollari legata al risarcimento per le frodi assicurative e fiscali su cui – secondo il giudice – il magnate newyo ...informazione