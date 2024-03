Trump e la penale da 464 milioni da pagare | ecco cosa succede se non trova i soldi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Momento delicato per l’ex presidente Usa che è in corsa per la Casa Bianca, ma è davanti a un bivio e se non salda potrebbe subire le procedure per il sequestro dei beni Momento delicato e difficile per Donald. Forse il più complicato di tutti, almeno da quando ha deciso di scendere in politica. L’ex presidente degli Stati Uniti, ora candidato per la corsa alla Casa Bianca, è stato condannato auna somma gigantesca di 464di dollari oppure da versare una cauzione che assicuri il pagamento di questa somma subito dopo l’appello. Una sentenza che ha fatto discutere e sollevare un polverone. Ma la decisione è del giudice Arthur Engoron, in relazione al processo civile dovee i suoi figli sono stati condannati, con tanto di prove, per aver dato false informazione alle banche e alle assicurazioni ...