Trump | doppia vittoria | multa ridotta e patrimonio schizzato a 6 | 4 miliardi con l’Ipo di Truth

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il tycoon in aula a New York per l’udienza del procedimento penale contro di lui per la vicenda dei pagamenti in nero alla porno star Daniels. L’ex presidente nel mirino del tribunale di New York anche per la «quantificazione» del suo. Ecco quanto dovrebbe possedere