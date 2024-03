Trump | cauzione ridotta da 464 a 175 milioni di dollari

(Di lunedì 25 marzo 2024) Vittoria sostanziale in appello per Donaldche ha visto ridursi sensibilmente il valore dellada 464da versare per la truffa degli asset gonfiati: i giudici di seconda istanza hanno stabilito che dovrà depositare entro 10 giorni 175di, anziché 464.

