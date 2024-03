Truffe assicurative | denunciate due casertane di 20 e 42 anni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Caserta. I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato per il reato di truffa assicurativa in concorso, due donne di 20 e 42, residenti nella provincia di Caserta, con numerosi precedenti per analoghi reati. A far scattare le indagini è stata una denuncia presentata a carico di ignoti, da parte di un giovane originario della provincia di Ragusa, rimasto vittima della diffusissima truffa dell’assicurazione. Il ragazzo, dovendo stipulare una polizza assicurativa per responsabilita’ civile sulla propria autovettura, collegatosi in rete, aveva inserito i propri dati in un motore di ricerca specializzato in polizze, al fine di individuare l’offerta piu’ vantaggiosa. Dopo neanche qualche minuto era stato contattato telefonicamente sulla propria utenza da un soggetto che, spacciandosi per agente di una nota compagnia ...