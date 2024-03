Troppa Vigor per il Fano | manita rossoblu La dura legge degli ex non lascia scampo

(Di lunedì 25 marzo 2024)senigallia 5 alma juventus(4-3-3): Roberto, Scheffer, Marini, Tomba, Beu, Romizi (43’st Pesaresi A.), Gambini (43’st Subissati), Capezzani (22’st Baldini), Kerjota, Pesaresi D. (26’st Broso), Balleello (29’st Vrioni). All. Clementi ALMA (4-3-3): Guerrieri, Riggioni, Mancini, Roberti, Allegrucci (44’st Malshi), Gonzalez, Urbinati (6’st Pensalfini), Zanni (19’st Antonioni), Coulibaly, Padovani, Pierfederici (25’st Serges). All. Manoni ARBITRO: Marinoni di Lodi RETI: 4’pt, 18’ st Pesaresi D. (V), 16’pt Capezzani (V), 7’st Pierfederici (A), 40’st, 42’st Broso (V) NOTE: Spettatori 2000 circa ammoniti: Roberti (F), Capezzani (V), Zanni (F), Roberto (V), Gonzalez (A), Serges (A) Lastrapazza il, si riprende il quinto posto ed inguaia i granata. La squadra di ...

Vigor Basket, parla Mariani: "Stiamo facendo benissimo" - 2' di lettura 21/03/2024 - Doppietta casalinga in quattro giorni per la Halley Matelica prima della pausa pasquale. I biancorossi, dopo il “sacco” di Fiumicino, affilano le armi per lo scontro diretto ...viverecamerino

Palladini: “Occasione sprecata”, Manisera: “Periodo non facile ma ci siamo” - Dopo aver subito il secondo goal dalla Vigor siamo stati bravi a cercare di rivincere la partita, creando anche l’occasione con Gibellieri. Abbiamo provato ma ormai era troppo tardi. Peccato perché ...youtvrs

Gol e spettacolo tra Porto Sant’Elpidio e Vigor Castelfidardo - PROMOZIONE - Una gara davvero emozionante di Angelica Mancini Nonostante la doppietta iniziale, il Porto Sant’Elpidio vede svanire l’occasione di guadagnare 3 punti importanti che gli avrebbero permes ...youtvrs