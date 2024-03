Trofeo delle Regioni La Toscana parte bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Buon inizio per le Rappresentative dellaall’esordio in Liguria nella prima giornata del. Gli Allievi 2007 superano 5-0 i pari età dell’Umbria. Apre le marcature Mazzeo con un bel destro al 14’ e i ragazzi di Mannelli chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alla rete di Morelli. Nella ripresa doppietta di Vignoli e Di Tanto per il 5-0 definitivo. La squadra femminile vince con un rotondo 4-0 sull’Umbria grazie a un gran primo tempo concluso in vantaggio di tre reti: doppietta di Rebecca Puddu (Csl Prato) e gol di Martinis (Livorno). Un calcio di rigore trasformato da Alessia Franchi il 4-0 finale. Rappresentativa femminile: Pezzulli, Barsotti, Sabatino, Papi, Franchi, V. Tistoni, Martinelli, Martinis, Maroso, Puddu, M. Tistoni. A disp. Secciani, Passaglia, Casini, ...