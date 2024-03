Trisome Game | la Nazionale di basket con Sindrome di Down è campione del mondo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 – Ladicondiarricchisce ulteriormente la bacheca dei trofei calando il poker mondiale. I ragazzi di coach Giuliano Bufacchi, assistito da Francesca D'Erasmo e Mauro Dessì, ha infatti trionfato aidi Antalya (Turchia) battendo i padroni di casa nella finale con il punteggio di 18-17 al termine di un match molto combattuto. L’ItalFISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intelletivo relazionali) sa solo vincere, come testimoniano i Mondiali 2018, 2019 e 2022, ma anche i tre titoli europei conquistati in questi anni. Stefano Barollo, Alex Cesca, Andrea Durante, Flavio Fiorini, Alessandro Greco, Francesco Leocata, Davide Paulis e Andrea Rebichini hanno mostrato ancora una volta l’ottimo ...

