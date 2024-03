Triestina-Alessandria martedì 26 marzo 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si recupera una gara valevole per il trentunesimo turno di Serie C girone A con ladi Bordin che riceve in casa il fanalino di coda. Alabardati che con una vittoria riavvicinerebbero il terzo posto, risollevando una stagione che dopo il clamoroso esonero di Tesser sta scivolando nell’anonimato. Una piazza in aperta polemica con la proprietà su più fronti, e che InfoBetting: Scommesse Sportive e