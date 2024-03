Treno fantasma deragliato a Carnate | rinviati a giudizio 6 dipendenti Trenord

(Di lunedì 25 marzo 2024)(Monza Brianza), 25 marzo 2024 - Tuttii seird per il deragliamento del. Lo ha deciso la giudice del Tribunale di Monza Angela Colella al termine dell'udienza preliminare. Di disastro colposo e lesioni personali colpose sono accusati il capo, il macchinista e due addetti alla manutenzione, mentre due dirigenti sono imputati di tentato depistaggio e frode in processo penale. Il 19 agosto 2020 il convoglio, proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Paderno Robbiate, giunto a fine corsa alla stazione, si è invece rimesso in moto da solo perché gli addetti erano andati al bar a bere il caffè. Fortunatamente c'era un unico passeggero a bordo, Salak El Mansouri, che se l'era cavata ...

