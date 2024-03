Trenitalia ha presentato le iniziative per gli istituti scolastici

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 25 marzo 2024) ROMA – Più di 1700 destinazioni, tra Italia ed estero, raggiungibili con il treno: un panorama di mete legate da sostenibilità ambientale ed economicità del viaggio. Per visitarle,– società del polo passeggeri del Gruppo FS – hale sue offerte ad oltre 140 docenti e dirigenti, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Abruzzo, Marche, Puglia e Umbria. Le, volte a favorire la conoscenza e l’utilizzo del treno per i viaggi d’istruzione, sono state organizzate dalla Direzione Business Intercity e Regionale die si sono svolte a Foggia, Perugia, Pesaro, Pescara e a Bari, dove ha partecipato anche Ferrovie del Sud Est. Durante gli incontri sono stati approfonditi temi legati ai vantaggi del viaggio in treno, mezzo che offre alti standard di ...