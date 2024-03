Tregua Gaza | oggi voto nuova risoluzione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 25 marzo 2024) 12.00 Dopo il veto di Cina e Russia allaUsa per il cessate il fuoco a, l'Onu votaun nuovo testo. L'ultima versione del testo, risultato del lavoro dei membri non permanenti, chiede,come riferisce la France Presse, "un cessate il fuoco immediato per il mese di Ramadan, che porti a un cessate il fuoco duraturo, e chiede anche il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi". La Cina, si legge in una nota, "sostiene questa bozza die loda Algeria e gli altri Paesi arabi per il duro lavoro"su testo