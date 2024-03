Tre vantaggi di una VPN quando navighi sul web e che forse non conosci ancora

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una VPN, o Virtual Private Network (Rete Privata Virtuale), è un servizio che permette di avvalersi di una connessione sicura e criptata su una rete pubblica come il web. Una mini guida per scoprire come funziona. Idella rete VPN: come funziona? (Pixabay)Oggi internet è un vero e proprio oceano di informazioni e opportunità. Ma è anche luogo pericoloso e popolato da hacker e criminali informatici che, a scopo di lucro e nella finalità di compiere un qualche illecito, mirano ad accedere ai dati sensibili di ignari utenti o alle banche dati di aziende ed enti. Ecco allora che la sicurezza non è mai troppasi naviga e, proprio per questo, esistono delle efficaci contromisure ai malintenzionati, ossia degli strumenti che permettono di ridurre al minimo i rischi di essere vittima di una una attività penalmente rilevante, compiuta in un ...