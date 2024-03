Tre calciatori dell’Ecuador in discoteca prima della partita con l’Italia | è scandalo nazionale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Polverone attorno alladell'Ecuador all'indomanisconfitta amichevole contro l'Italia: un video è stato diffuso sui social in cui appaiono tre giocatori, Arboleda, Plata e Páez festeggiare all'interno di un locale notturno di New York. Il tutto, la sera precedente al match. Arboleda e Plata rischiano anche una denuncia per aver portato Páez, solo 16nne, nel locale quando la legge americana impone l'età minima di 21 anni.

E’ un vero e proprio terremoto in casa Lazio dopo la sconfitta contro l’Udinese: il tecnico Maurizio Sarri si è dimesso e il club è in contatto per il sostituto . L’allenatore ha deciso di ... (calcioweb.eu)

Ralf Rangnick , ct della Nazionale austriaca (e candidato per la prossima panchina del Barcellona), ha escluso dalle convocazioni tre calciatori del Rapid Vienna coinvolti in una vicenda di cori ... (ilnapolista)

Infortunio Koopmeiners, in dubbio per Napoli-Atalanta: le condizioni e quante partite salta - La sosta per le nazionali continua a mietere vittime tra i calciatori della Serie A con tanti proagonisti del nostro campionato che si sono fermati. L'ultimo in orine cronologico è ...ilgazzettino

Milan, doppio rientro anticipato dalle Nazionali: l’annuncio - Per il Milan si avvicina la gara contro la Fiorentina e due calciatori sono già tornati a Milanello dopo la sosta delle Nazionali.spaziomilan

Milan, la decisione di Deschamps per Francia-Cile: i rossoneri titolari - Didier Deschamps ha deciso la formazione che sfiderà il Cile domani in amichevole: quali rossoneri saranno titolari ...milanlive