Tre allenatori per il Napoli | “Italiano più di Conte o Palladino”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilcontinua a sperare nell’arrivo di Antonio, anche se il più quotato da De Laurentiis, come nuovo tecnico, è ancora. Antoniopiace anche al Milan e alla Juve. Ma ilnon è ancora fuori dai giochi. Ne è convinto Fabio Santini, giornalista, conduttore radiofonico e volto televisivo. Parlando in diretta ai microfoni di Tv Play, Santini ha provato a rivelare quali potrebbero essere le principali novità sulle panchine in Serie A nella prossima stagione. Antonio(LaPresse)Per Santini non è possibile parlare di colpi di mercato senza prima capire chi siederà in panchina alla Juventus, al Milan e al. Per esempio,potrebbe volere nella sua prossima squadra Retegui. “Un giocatore come Retegui, un ...