Travolge cartello stradale e si ribalta più volte con l’auto | Emanuele muore a 23 anni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un viaggio interrotto nel modo più tragico intorno alle 6,30 di domenica mattina:Fanari, 23, è rimasto vittima di un terribile incidente.Leggi anche: Tragico schianto. Prova la moto nuova, Angelocon un volo di dieci metri Il tragico incidente L’incidente si è verificato in prossimità dell’incrocio con la provinciale per Pabillonis, località di Murta ‘e Canna (Sud Sardegna)., riporta l’Unione Sarda, stava guidando la sua Peugeot 206 quando, per motivi da accertare, è finito fuori strada ad alta velocità. Ha travolto une si èto piùtra i campi, restando ucciso. Sull’asfalto nessun segno di frenata. Non è chiaro dove stesse andandoa quell’ora: secondo alcune ...

