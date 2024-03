Trani | allarmi bomba alla stazione e nelle scuole | «Ci sono ordigni biologici» La rivendicazione firmata in arabo

(Di lunedì 25 marzo 2024)diunrmeporta allo stop della circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari. La decisione è arrivata alle 6:26 di stamattina, dopo il ritrovamento di un biglietto che annunciava la presenza dinellae in alcunedella città. I treni Alta Velocità, Intercity e regionali potranno registrare dei ritardi, annuncia Trenitalia. Mentre sulle tratte regionali ci si aspettano «limitazioni di percorsi e cancellazioni». I treni fermi segnalati dal sito di Trenitaliail Frecciarossa Lecce – Milano delle 5:55, il treno Alta velocità Bari – Milano delle 6:35, e gli Intercity Torino- Lecce delle 20:50, Milano – Lecce delle 21:15 e il Milano – Lecce delle 21:50. ...

