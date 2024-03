Tragedia in Ecuador | assassinata la giovanissima sindaca Brigitte García

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) In un tragico episodio che ha scosso l’intera nazione,, ladella città costiera di San Vicente in, è stataa colpi d’arma da fuoco. La notizia è stata confermata oggi dalla polizia locale, che ha rinvenuto il suo cadavere insieme a quello di un’altra persona. Il delitto si inserisce in un contesto di profonda turbolenza per il Paese, attualmente sotto stato di emergenza a seguito delle violente attività delle gang del narcotraffico. Queste ultime sono responsabili di una ventina di morti, nonché di esplosioni, sequestri e attacchi armati che hanno paralizzato parte della nazione da gennaio., trovata morta all’interno di un veicolo, non era sola: al suo fianco giaceva Jairo Loor, direttore comunale della Comunicazione. Le autorità ...