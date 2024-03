Traffico Roma del 25-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione a Sonia cerquetani sta migliorando ilsul Raccordo Anulare restano comunque rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra te e lo svincolo A24 fine poi sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni da oggi è fino al 27 di marzo nella fascia oraria 916 lavori di potatura su viale Somalia con chiusura tra via di Villa Chigi è largo Forano in direzione di via Salaria nuova fase da oggi dei lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti fino al 19 di aprile la strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nei due sensi di marcia fino alle ore 22 di oggi sciopero nazionale dei tassisti a rischio Quindi il servizio delle auto bianche ed è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...