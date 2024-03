Traffico Roma del 25-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità trafficato il raccordo anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e salari e tra Nomentana e Casilina e poi in esterna tra Appia e Casilina fino alle 18 manifestazioni di protesta in Piazza della Repubblica in piazzale di Porta Pia possibili le difficoltà di circolazione nelle aree circostanti da oggi è fino al 27 di marzo nella fascia oraria 916 lavori di potatura su Viale sto con chiusura tra via di Villa Chigi è largo Forano in direzione di via Salaria da oggi lavori anche sulla rete tranviaria in via dei Reti fino al 19 di aprile la strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nei due sensi di marcia fino alle 22 di oggi sciopero nazionale dei tassisti a rischio Quindi il servizio delle auto Bianche