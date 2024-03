Traffico Roma del 25-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e ben trovati in studio Sonia cerquetani non molto ilsulle strade della capitale rallentamenti si registrano al momento solo sul raccordo in carreggiata interna tra Tiburtina e il tratto Urbano della A24 per Teramo fino alle 18 manifestazioni di protesta in Piazza della Repubblica in piazzale di Porta Pia possibili difficoltà di circolazione nelle aree circostanti nuova fase da oggi dei lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti fino al 19 di aprile la strada è chiusa tra via dei Volsci e via le due sensi di marcia fino alle ore 22 di oggi sciopero nazionale dei tassisti a rischio Quindi il servizio delle auto bianche ed è tutto Grazie per l’attenzione o servizio della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità