Traffico Roma del 25-03-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 25 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in corso da questa mattina lo sciopero dei mezzi aderenti al sindacato Cobas che oggi pomeriggio si ritroveranno al Ministero dei Trasporti a Porta Pia nelle stesse ore Manifestazione degli NCC a Piazza della Repubblica in entrambi i casi dei rallentamenti per le linee di zona oggi pomeriggio fino alle 16 e domani dalle 10 alle 16 lavori di potatura in via Calpurnio Fiamma tra via Papiria e via San Giovanni Bosco durante la potatura deviata la linea 657 proseguono i lavori sui binari tranviari in via dei Reti e lo scalo San Lorenzo da oggi nuova fase del per via dei Reti c’è la chiusura tra via dei Volsci e via Tiburtina In collaborazione con Luce Verde infomobilità