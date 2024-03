Traffico Roma del 25-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione incidente con rallentamenti lungo la tangenziale est nel tratto compreso tra la via Nomentana e via delle Valli in entrambe le direzioni di percorre dalle 14 alle 18 in Piazza della Repubblica avrà luogo una manifestazione con la partecipazione di 1000 persone sono possibili rallentamenti e deviazioni nel corso del pomeriggio anche nell’area costante lavori di potatura invece su viale Somalia con chiusura del tratto tra via di Villa Chigi è largo Forano in direzione di via Salaria partita oggi la nuova fase dei lavori su via dei Reti sulla rete viaria fino al 19 aprile la strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina avere i sensi di marcia per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Prima di tutto buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia ...