Traffico Roma del 25-03-2024 ore 10 | 30

(Di lunedì 25 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi è annunciato uno sciopero dei mezzi fino alle 22 indetto dalla categoria sindacale Cobas sono possibili disagi al servizio delle auto bianche in centro dalle 14 alle 18 manifestazione sempre di sì davanti al Ministero dei Trasporti a Porta Pia già da questa mattina sono in vigore divieti di sosta nell’area della manifestazione ma nelle stesse ore a scendere in piazza saranno anche i lavoratori del settore del noleggio con conducente gli NCC hanno indetto una manifestazione in piazza della Repubblica possibili rallentamenti per 13 linee di zona da segnalare alle 13:48 circa 20 vetture si muoveranno da piazzale Nervi all’Eur dirette a Piazza della Repubblica proseguono i lavori sui binari tranviari via Terreti e Scalo San Lorenzo da oggi è prevista una nuova fase di cantiere ...