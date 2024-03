Traffico Roma del 25-03-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione restano trafficate tutte le consolare in ingresso averso il centro maggiori disagi lungo la Cassia bis da Formello verso Casal de ceveri anche per un incidente su via Salaria disagi invece per lavori da Settebagni verso il incidente code su via Appia dal raccordo anulare verso via delle Capannelle sul Gran incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra via della Bufalotta e Tiburtina e tra Casilina e il bivio per laFiumicino in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Cassia via di Casal Lumbroso Poi tra BivioFiumicino e Tiburtina trafficato il viadotto della Magliana con code da Parco dei Medici verso via Laurentina in carreggiata opposta file tra via Laurentina & via del Cappellaccio appena lizzare la circolazione anche un incidente trafficato ...