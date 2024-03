Traffico Roma del 25-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità molto intenso e illungo la Cassia tra Formello e Castel de’ ceveri anche per un incidente in direzione del Grappa partita oggi la nuova fase dei lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti fino al 19 aprile la strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nei due sensi di marcia tra le ore 21 e le 6 Inoltre fino al 6 aprile sempre su via dei Reti chiusura al bivio con viale dello Scalo di San Lorenzo per i veicoli provenienti dalla tangenziale Largo Settimio Passamonti in direzione di Porta Maggiore in prossimità di via Tiburtina divieto di transito per chi da Piazzale Tiburtino è diretto verso Piazza del Verano ripercussioni nel trasporto pubblico locale con Deviazioni di percorso per le linee 1971 provenienti dalla stazione Tiburtina trasporto ...