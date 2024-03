Traffico Roma del 25-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto attenzione sulla A1Napoli 8 km di coda ad Anagni verso il bivio per la diramazione diSud a causa di un incidente da poco ho risolto raffica tutte le consolari di ingresso averso il centro Maggiore disagi lungo la Cassia bis da Formello verso Casal de ceveri anche per un incidente code sulla Cassia tra loggiato e via dei Due Ponti e sulla Flaminia da Labaro a via di Tor di Quinto su via Salaria figlia tratti da Settebagni verso la tangenziale trafficate via Casilina e via Tuscolana dal Gra verso il centro entrambe penalizzate da incidente Per lo stesso motivo resta con ilsu via Tiburtina tra Setteville Settecamini nei due sensi di marcia sul Gra incolonnamenti in carreggiata interna tra Casine Appia lungo la carreggiata esterna file a ...