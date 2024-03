(Di lunedì 25 marzo 2024) GENOVA – “Immaginatevi unadaidel No… anzi, non serve immaginare, l’avete già visto per tanti anni. Chi fa può sempre sbagliare, chi non fa sbaglia sempre”. Così il presidente della Regione, Giovanni(foto), interviene sui social all’indomani delle proteste di piazza organizzate a Savona e Genova contro lo spostamento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:vede i suoi dopo il flop elettorale: ‘Chi vuole andarsene è libero’sul Superbonus: “Stiamo lavorando per l’acquisto dei crediti bloccati”: “Dal fondo sanitario nazionale 3,4 miliardi alla, al via la settima ...

Turismo, Pasqua da tutto esaurito alle Cinque Terre: alberghi pieni fino al 99% - Il presidente della Regione, Toti: “Un ottimo segnale per la stagione turistica in attesa della riapertura della Via dell'Amore” ...lanazione

Turismo, verso una Pasqua da tutto esaurito alle Cinque Terre - Sarà una Pasqua da tutto esaurito alle Cinque Terre, dove secondo i dati elaborati dalla Regione Liguria a una settimana dalle festività le strutture ricettive di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Mana ...rainews

Rigassificatore a Vado Ligure, quasi tremila in piazza a Savona contro il progetto. Toti: “La Liguria non è più governata dai signori del no” - E Toti via social ha risposto così sui suoi profili social: “"Immaginatevi una Liguria governata dai Signori del NO; anzi, non serve immaginare, l'avete già visto per tanti anni. Chi fa può sempre ...genova.repubblica